В Тульской области по делу о массовых ДТП на трассе М-2 «Дон» в январе привлекли к ответственности дорожников Фото: соцсети

По данным надзорного ведомства, всего в Веневском районе 5 января произошло 13 ДТП с участием 48 автомобилей, в которых пострадали два ребенка и взрослый. По факту ДТП с участием рейсового автобуса и еще шести автомобилей, в котором тяжелые травмы получил ребенок, было возбуждено уголовное дело.

Под санкции прокуратуры попала организация, отвечающая за приведение в порядок дорожного полотна, где в начале января произошло несколько массовых аварий. Среди них филиал АО «Мостотрест-Сервис» «Богородицкий» участков федеральной трассы «Дон».

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Обслуживающей организацией усилен контроль за состоянием дорожного покрытия при неблагоприятных погодных условиях.