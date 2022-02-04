В Новомосковске Тульской области только что вышедшая из колонии женщина зарезала собутыльника Фото: материалы пресс-служб

1 февраля в квартире одного из домов на улице Генерала Белова в Новомосковске 56-летний мужчина и 39-летняя женщина вместе выпивали. Между ними разгорелся конфликт, в ходе которого дама взялась за нож. Она нанесла мужчине минимум два удара ножом. Потерпевший от полученных травм скончался. Женщина же скрылась с места преступления.

Однако далеко уйти она не успела – была задержана правоохранителями. Тут и выяснилось, что злоумышленница уже была судима. В мае прошлого года она напала с ножом на своего сожителя. Тогда дама нанесла ему четыре удара ножом в спину. Медикам удалось спасти потерпевшего, и обвиняемую осудили на восемь месяцев колонии общего режима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу.