В Туле подростки расписали колонны ротонды в Платоновском парке Фото: соцсети

Текстов много, равно как и самих авторов. Кто-то из вандалов решил таким образом устроить свою личную жизнь, оставив номер мобильного телефона и подписав заветные цифры словами «Ищу девушку». Другие посчитали, что ротонду украсят цитаты из классической литературы.

Есть здесь и чьи-то ники в Instagram. Не обошлось и без классического «Здесь был…». Надписями покрыта практически вся поверхность колонн.

«Наскальная роспись» на стене Тульского кремля в свое время вызвала широкий резонанс. Насколько соответствующие надзорные органы отреагируют на этот раз, проверим.