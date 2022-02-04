Где в Туле дорожные камеры чаще всего фиксируют нарушения Фото: материалы пресс-служб

Региональное управление Госавтоинспекции назвало три места в Туле, где камеры фото и видеофиксации чаще всего «ловят» нарушителей.

Так, по итогам января 2022 года больше всего нарушений было зафиксировано на персечении улиц Октябрьской и Максима Горького, в районе дома №55 по Московскому шоссе и дома №2-а на улице Павшинский мост.

Только на прошлой неделе дорожные камеры зафиксировали 7 484 нарушений ПДД в Тульской области. По статистике чаще всего автомобилисты попадаются на превышении скорости и выезде на встречную полосу.