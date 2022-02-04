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Общество4 февраля 2022 8:27

Где в Туле дорожные камеры чаще всего фиксируют нарушения

«Комсомолка» раскрывает «секретные» адреса
Игорь КОПЫТОВ
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Где в Туле дорожные камеры чаще всего фиксируют нарушения

Где в Туле дорожные камеры чаще всего фиксируют нарушения

Фото: материалы пресс-служб

Региональное управление Госавтоинспекции назвало три места в Туле, где камеры фото и видеофиксации чаще всего «ловят» нарушителей.

Так, по итогам января 2022 года больше всего нарушений было зафиксировано на персечении улиц Октябрьской и Максима Горького, в районе дома №55 по Московскому шоссе и дома №2-а на улице Павшинский мост.

Только на прошлой неделе дорожные камеры зафиксировали 7 484 нарушений ПДД в Тульской области. По статистике чаще всего автомобилисты попадаются на превышении скорости и выезде на встречную полосу.

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