За поставку некачественного оборудования Тульской областной больнице фирма заплатит штраф в почти 8 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что компания по государственному контракту в рамках национального проекта «Здравоохранение» должна была обеспечить Тульскую областную больницу компьютерной техникой, но оборудование в итоге оказалось не соответствующее требованиям на сумму около 270 тыс. рублей. А еще были нарушены сроки поставки.

Как результат: больница расторгла контракт в одностороннем порядке. Штраф ООО «Милана» составил 7,9 млн рублей. А руководителю фирмы внесено прокурорское представление о недопустимости нарушения законодательства.