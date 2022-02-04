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Общество4 февраля 2022 7:45

За поставку некачественного оборудования Тульской областной больнице фирма заплатит штраф в почти 8 млн рублей

Мировой судья привлек ООО «Милана» к административной ответственности за срыв контракта на поставку
Игорь КОПЫТОВ
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За поставку некачественного оборудования Тульской областной больнице фирма заплатит штраф в почти 8 млн рублей

За поставку некачественного оборудования Тульской областной больнице фирма заплатит штраф в почти 8 млн рублей

Фото: Алексей ФОКИН

Установлено, что компания по государственному контракту в рамках национального проекта «Здравоохранение» должна была обеспечить Тульскую областную больницу компьютерной техникой, но оборудование в итоге оказалось не соответствующее требованиям на сумму около 270 тыс. рублей. А еще были нарушены сроки поставки.

Как результат: больница расторгла контракт в одностороннем порядке. Штраф ООО «Милана» составил 7,9 млн рублей. А руководителю фирмы внесено прокурорское представление о недопустимости нарушения законодательства.

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