В Тульской области очередной антипрививочник подал в суд. На этот раз в Богородицке
Фото: Алексей ФОКИН
Богородицкий межрайонный суд рассматривает иск сотрудника ООО «Завод № 423» к работодателю о признании незаконным его отстранение от работы. Мужчина не прошел вакцинацию от коронавируса и не предоставил данных о противопоказаниях. Как итог: руководство предприятия отстранило его от работы.
Истец, в свою очередь, считает что, таким образом, на него возложили незаконную обязанность предоставлять сведения, составляющие врачебную тайну и персональные данные, ограниченные к обработке, без его письменного согласия.
Богородчанин просит признать приказ об отстранении незаконным, допустить его к работе, выплатить зарплату за период отстранения, а также возместить моральный ущерб.
Иск будет рассматриваться 10 февраля.