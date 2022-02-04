В Тульской области очередной антипрививочник подал в суд. На этот раз в Богородицке Фото: Алексей ФОКИН

Богородицкий межрайонный суд рассматривает иск сотрудника ООО «Завод № 423» к работодателю о признании незаконным его отстранение от работы. Мужчина не прошел вакцинацию от коронавируса и не предоставил данных о противопоказаниях. Как итог: руководство предприятия отстранило его от работы.

Истец, в свою очередь, считает что, таким образом, на него возложили незаконную обязанность предоставлять сведения, составляющие врачебную тайну и персональные данные, ограниченные к обработке, без его письменного согласия.

Богородчанин просит признать приказ об отстранении незаконным, допустить его к работе, выплатить зарплату за период отстранения, а также возместить моральный ущерб.

Иск будет рассматриваться 10 февраля.