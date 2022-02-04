На помощь тульским врачам прибыли военные медики Фото: материалы пресс-служб

Накануне в Тульскую область прибыли военно-медицинские специалисты - около 30 врачей и медсестер. Они уже распределены по медучреждениям Тулы и Новомосковска и 4 февраля уже приступили к работе.

Военные медики будут оказывать помощь пациентам инфекционного госпиталя в Новомосковске, а также вести прием жителей с симптомами ОРВИ в крупных поликлиниках Тулы. Это позволит снизить нагрузку на поликлиническое звено, которое принимает на себя основной удар в период роста заболеваемости омикроном.

На время работы все приезжие специалисты будут обеспечены проживанием и трехразовым питанием. Организована их ежедневная доставка из гостиницы к месту работы и обратно