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Общество4 февраля 2022 6:27

«Черные лесорубы» в Куркинском районе Тульской области извели деревьев на 226 тысяч рублей

Среди погубленных пород дуб, береза, осина и клен
Игорь КОПЫТОВ
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«Черные лесорубы» в Куркинском районе Тульской области извели деревьев на 226 тысяч рублей

«Черные лесорубы» в Куркинском районе Тульской области извели деревьев на 226 тысяч рублей

Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Тульской области прокуратурой Куркинского района была проведена проверка исполнения закона об охране и защите лесов, в результате чего обнаружилась незаконная вырубка деревьев на территории Куркинской дачи пригородного участкового лесничества.

Там были срублены дубы, березы, осины и клены на сумму более 226 тысяч рублей.

Сейчас следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка не отнесенных к лесным насаждениям деревьев».

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