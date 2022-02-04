«Черные лесорубы» в Куркинском районе Тульской области извели деревьев на 226 тысяч рублей Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Тульской области прокуратурой Куркинского района была проведена проверка исполнения закона об охране и защите лесов, в результате чего обнаружилась незаконная вырубка деревьев на территории Куркинской дачи пригородного участкового лесничества.

Там были срублены дубы, березы, осины и клены на сумму более 226 тысяч рублей.

Сейчас следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка не отнесенных к лесным насаждениям деревьев».