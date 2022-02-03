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Звезды3 февраля 2022 13:53

Туляков с бандитской внешностью приглашают на съемки кино

В регионе продолжается работа над второй частью короткометражки «Курорт»
Игорь КОПЫТОВ
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Туляков с бандитской внешностью приглашают на съемки кино

Туляков с бандитской внешностью приглашают на съемки кино

Фото: соцсети

Согласно появившемуся в Сети объявлению, для съемок в фильме «Курорт. Провинциальная история Хэ. Часть 2», авторам картины нужны семь актеров-качков для участия в постановочной массовой драке. Сам процесс будет проходить с 11 по 14 февраля – репетиции в интерьере и выезд в поле.

Но это не все! Приглашаются также тринадцать актеров бандитской внешности. Предположительно, для участия в той же постановочной массовой драке.

При этом отмечается, что желателен опыт работы на съемочной площадке, а также совершенно безгонорарное участие.