Туляков с бандитской внешностью приглашают на съемки кино Фото: соцсети

Согласно появившемуся в Сети объявлению, для съемок в фильме «Курорт. Провинциальная история Хэ. Часть 2», авторам картины нужны семь актеров-качков для участия в постановочной массовой драке. Сам процесс будет проходить с 11 по 14 февраля – репетиции в интерьере и выезд в поле.

Но это не все! Приглашаются также тринадцать актеров бандитской внешности. Предположительно, для участия в той же постановочной массовой драке.

При этом отмечается, что желателен опыт работы на съемочной площадке, а также совершенно безгонорарное участие.