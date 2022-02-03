В Тульской области музей «Ясная Поляна» закрывает часть своих экспозиций для посещения
Фото: материалы пресс-служб
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 5 по 15 февраля 2022 года на территории музея-усадьбы дом Л. Н. Толстого и флигель Кузминских будут закрыты для посещения. Также будет прекращен доступ в музей на исторической железнодорожной станции Козлова Засека.
Посетителям остается доступен экскурсионный маршрут по яснополянскому заповеднику «Традиции русской усадьбы».
Также территория открыта для самостоятельного осмотра ежедневно с 9:00 до 17:00. Во время прогулки вы можете воспользоваться аудиогидом «Прогулка по Ясной Поляне» — его можно бесплатно загрузить на телефон.
Свою работу продолжает и яснополянская конюшня.