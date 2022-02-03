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Происшествия3 февраля 2022 12:30

В Тульской области прокуратурой организована проверка по факту частичного обрушения крыши дома

Инцидент имел место 3 января в городе Щекино
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области прокуратурой организована проверка по факту частичного обрушения крыши дома

В Тульской области прокуратурой организована проверка по факту частичного обрушения крыши дома

Фото: материалы пресс-служб

На место происшествия, к дому № 44 по ул. Советской Щекино, незамедлительно прибыл прокурор города Артур Зенкин. В ходе обследования дома прокуратурой с участием оперативных сотрудников пожарно-спасательной части № 31 и областной поисково-спасательной службы установлено, что обрушилась деревянная стропильная система над двумя квартирами - № 3 и № 4.

В результате обрушения крыши жильцы дома не пострадали. В настоящее время организовано их временное размещение в квартирах маневренного фонда.

В адрес управляющей компании ООО «ЩУК», на чьем обслуживании состоит дом, внесено представление с требованием принять меры к устранению нарушений. Директор УК вызван для привлечения к административной ответственности, предусмотренной ст.7.22 КоАП РФ. Аналогичное представление внесено в адрес главы района.

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