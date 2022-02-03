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Происшествия3 февраля 2022 11:32

В Туле транспортной полицией завершено расследование дела подростка, разгромившего поезд

16-летний парень предстанет перед судом за нанесение материального ущерба железнодорожной организации
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле транспортной полицией завершено расследование дела подростка, разгромившего поезд

В Туле транспортной полицией завершено расследование дела подростка, разгромившего поезд

Фото: материалы пресс-служб

Дознанием линейного отдела МВД России на станции Тула завершено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении акта вандализма.

В ходе расследования было установлено, что 16-летний молодой человек, находясь на перроне станции Скуратово, расположенной в Чернском районе Тульской области, увидел приближающийся пассажирский поезд сообщением «Белгород – Москва». Из хулиганских побуждений бросил его в проходивший состав, который разбил стекло в одном из вагонов. По счастливой случайности находившиеся в нем пассажиры не пострадали.

По оценкам экспертов, злоумышленник причинил железнодорожной организации материальный ущерб на сумму почти 100 тысяч рублей.

Парня оперативно опознали и задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». В настоящее время расследование завершено, документы с обвинительным актом направлены в суд.

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