Улица Оружейная в Туле осталась без трамвая Фото: Алексей ФОКИН

С 3 февраля по 4 апреля в Туле будут ремонтировать трамвайные пути по улице Оружейной, поэтому трамвай маршрута № 14 пустят временно по Оборонной и Советской.

В этот период движение трамваев будет осуществляться по схеме: пр-т Ленина - ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — Перекопский переулок- ул. Кауля — ул. Оборонная -ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе.

Также на улице Оружейной запретят остановку и стоянку всех видов транспортных средств на участке от ул. Болдина до ул. Фридриха Энгельса.