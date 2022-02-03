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Общество3 февраля 2022 9:41

Улица Оружейная в Туле осталась без трамвая

Мера временная, связанная с ремонтом путей
Игорь КОПЫТОВ
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Улица Оружейная в Туле осталась без трамвая

Улица Оружейная в Туле осталась без трамвая

Фото: Алексей ФОКИН

С 3 февраля по 4 апреля в Туле будут ремонтировать трамвайные пути по улице Оружейной, поэтому трамвай маршрута № 14 пустят временно по Оборонной и Советской.

В этот период движение трамваев будет осуществляться по схеме: пр-т Ленина - ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — Перекопский переулок- ул. Кауля — ул. Оборонная -ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе.

Также на улице Оружейной запретят остановку и стоянку всех видов транспортных средств на участке от ул. Болдина до ул. Фридриха Энгельса.

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