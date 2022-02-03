Хоккеисты тульского «АКМ» в завершение выездной серии обыграли «Рязань»
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Тульские хоккеисты одержали уверенную победу со счетом 6:3. Шайбами отметились Денис Почивалов, Булат Набиуллин, Эдуард Насыбуллин и Руслан Новрузов. А Филипп Толузаков оформил дубль.
Комментируя встречу, наставник туляков Дмитрий Евстигнеев отметил:
- Это была заключительная игра на выезде, тяжело нам далась поездка, три поражения в ходе нее потерпели. Сегодня готовились, настраивались, ребята хотели сделать подарок мне на день рождения. Ребята отлично отрабатывали в обороне, забивали, получилась хорошая игра.
Напомним, что в игре первого тура встреча с рязанцами также закончилась победой «АКМ» со счетом 3:2.
Таким образом, у нашей команды еще сохраняются шансы на выход в плей-офф.