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Общество3 февраля 2022 6:27

Во время внеплановых каникул в тульских школах проводится дезинфекция помещений

К работам подключены спасатели
Игорь КОПЫТОВ
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Во время внеплановых каникул в тульских школах проводится дезинфекция помещений

Во время внеплановых каникул в тульских школах проводится дезинфекция помещений

Фото: материалы пресс-служб

За время объявленных внеплановых каникул в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ со 2 по 11 февраля в школах проводится дезинфекция помещений, контактных поверхностей и вентиляционных решеток. Под финал будет проведена генеральная уборка с применением антимикробных средств.

Также бригадами Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы и регионального управления МЧС в образовательных учреждениях по графику продолжится обработка входных групп.

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