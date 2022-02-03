Во время внеплановых каникул в тульских школах проводится дезинфекция помещений Фото: материалы пресс-служб

За время объявленных внеплановых каникул в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ со 2 по 11 февраля в школах проводится дезинфекция помещений, контактных поверхностей и вентиляционных решеток. Под финал будет проведена генеральная уборка с применением антимикробных средств.

Также бригадами Центра гражданской защиты и спасательных работ города Тулы и регионального управления МЧС в образовательных учреждениях по графику продолжится обработка входных групп.