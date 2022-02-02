В четверг, 3 февраля, в Туле без света останутся десятки домов
Фото: Игорь КОПЫТОВ
Так, подачу электроэнергии приостановят:
с 09:00 до 16:00 - ул. Лейтейзина 10, 6, 8; ул. Революции 12; ул. Лихвинская, 4-34 (четн.); 5-й Лихвинский пр-зд, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а-14; 9-й Лихвинский пр-зд, 16-д, 20-а,28-а, 18-28 (четн.); 1-й Лихвинский пр-зд, 30-а; ул. Партизанская, 1-а, 3-а, 2-40; ул. Ракетная, 6-12 (четн.), 9; ул. Весенняя, 6, 8, 9, 10, 11, 12; 1-й Песчаный пр-зд, 2-8 (четн.), 3-21 (нечетн.); 2-й Песчаный пр-зд, 3-24; ул. Песчаная, 1-18; ул. 2-я Песчаная, 1-21 (нечетн.), 2-20 (четн.); ул. 3-я Песча-ная, 1-19 (нечетн.).