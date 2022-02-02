В Тульской области в Чернском районе обрушилась крыша ангара: есть пострадавшие Фото: материалы пресс-служб

Региональный следком возбудил уголовное дело по факту обрушения крыши ангара и травмирования находившихся в нем людей в поселке Спартак Чернского района.

Ангар использовался как сельскохозяйственный склад. 31 января 2022 на момент обрушения под тяжестью налипшего на крыше снега внутри находилась 65-летняя женщина и 32-летний мужчина. Они оба получили травмы различной тяжести.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится проверка документов. В ходе следствия будет определен круг лиц, который несут ответственность за соблюдение требований охраны труда на предприятии.