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Происшествия2 февраля 2022 14:16

В Тульской области в Чернском районе обрушилась крыша ангара: есть пострадавшие

Случилось все из-за обилия снега на крыше
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области в Чернском районе обрушилась крыша ангара: есть пострадавшие

В Тульской области в Чернском районе обрушилась крыша ангара: есть пострадавшие

Фото: материалы пресс-служб

Региональный следком возбудил уголовное дело по факту обрушения крыши ангара и травмирования находившихся в нем людей в поселке Спартак Чернского района.

Ангар использовался как сельскохозяйственный склад. 31 января 2022 на момент обрушения под тяжестью налипшего на крыше снега внутри находилась 65-летняя женщина и 32-летний мужчина. Они оба получили травмы различной тяжести.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося, проводится проверка документов. В ходе следствия будет определен круг лиц, который несут ответственность за соблюдение требований охраны труда на предприятии.

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