В Тульской области не поделили перекресток две иномарки Фото: материалы пресс-служб

1 февраля в 18:15 на 13-м километре автодороги «Щекино - Ломинцево» на территории Щекинского района 48-летний мужчина за рулем Hyundai Elantra на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог не уступил проезжую часть пересекавшему ее автомобилю

Volkswagen Polo под управлением 34-летнего водителя.

В результате столкновения машин пострадал водитель автомобиля Hyundai Elantra, который получил различные травмы и был госпитализирован.