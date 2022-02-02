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Происшествия2 февраля 2022 11:14

В Тульской области не поделили перекресток две иномарки

ДТП произошло в темное время суток
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области не поделили перекресток две иномарки

В Тульской области не поделили перекресток две иномарки

Фото: материалы пресс-служб

1 февраля в 18:15 на 13-м километре автодороги «Щекино - Ломинцево» на территории Щекинского района 48-летний мужчина за рулем Hyundai Elantra на нерегулируемом перекрестке равнозначных дорог не уступил проезжую часть пересекавшему ее автомобилю

Volkswagen Polo под управлением 34-летнего водителя.

В результате столкновения машин пострадал водитель автомобиля Hyundai Elantra, который получил различные травмы и был госпитализирован.

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