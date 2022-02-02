Тула
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество2 февраля 2022 8:39

В Новомосковске Тульской области обнаружили опасный для жизни маргарин

Сейчас продукцию через суд обязали снять с продажи
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Новомосковске Тульской области обнаружили опасный для жизни маргарин

В Новомосковске Тульской области обнаружили опасный для жизни маргарин

Фото: Алексей ФОКИН

Суд города Новомосковска удовлетворил исковое заявление Управления Роспотребнадзора по Тульской области о принудительном отзыве продукции местной предпринимательницы.

Так, в магазине, принадлежащем женщине, осуществлялась реализация пищевой продукции, не соответствующей требованиям Технических регламентов Таможенного союза. Конкретно – маргарина.

В частности, эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» установили, что массовая доля трансизомеров жирных кислот, содержащихся в продукте, превышает допустимую норму в 5,4 раза.

0