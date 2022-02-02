В Новомосковске Тульской области обнаружили опасный для жизни маргарин Фото: Алексей ФОКИН

Суд города Новомосковска удовлетворил исковое заявление Управления Роспотребнадзора по Тульской области о принудительном отзыве продукции местной предпринимательницы.

Так, в магазине, принадлежащем женщине, осуществлялась реализация пищевой продукции, не соответствующей требованиям Технических регламентов Таможенного союза. Конкретно – маргарина.

В частности, эксперты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» установили, что массовая доля трансизомеров жирных кислот, содержащихся в продукте, превышает допустимую норму в 5,4 раза.