В Туле строительная компания сорвала сроки ремонта Ваныкинской больницы: директор оштрафован Фото: Алексей ФОКИН

В ходе прокурорской проверки было установлено, что ООО «Феникс» не выполнила в срок работы по капитальному ремонту офтальмологического корпуса ГУЗ «Тульская городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина». Стоимость работ по этому пункту составила более 28 миллионов рублей.

Теперь генеральный директор строительной организации привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в размере 626 тысяч рублей. Это никак не повлияло на ход ремонта – он продолжается.