В среду, 2 февраля, без света останется часть домов в Пролетарском и Привокзальном округах
Фото: Алексей ФОКИН
Так, подачу электроэнергии приостановят:
с 09:00 до 16:00 - ул. Яблочкова, 54-а, 117, 58-а, 60-а; ул. Дальняя, 64, 10, 38, 19; ул. Лобачевского, 3; ул. Глухополянская, 48-б, 50; ул. Ушинского, (уч); Мясново: ул. Дружбы, 11-15 (нечетн.), 19-33 (нечетн.); ул. Полюсная, 34-52 (четн.), 25-33 (нечетн.), 31-а, 39; Парашютный пр-зд, 22-34 (четн.), 21-27 (нечетн.); ул. Тихмянова, 26-34 (четн.), 36, 11-19 (нечетн.), 19-а; 15-й пр-зд, 1-15 (нечетн.), 14-а, 2-14 (четн.); 13-й пр-зд, 3, 8; ул. П. Морозова, 2-20 (четн.), 1-а, 1-б, 1-в; ул. Айвазовского, 2, 2-а к.1, 2-а к.2, 2-б к.1, 2-б к.2; пр-зд Айвазовского, 7; ул. Газовая, 53, 55, 57.