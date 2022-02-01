В Туле откроется генконсульство республики Узбекистан
Фото: Алексей ФОКИН
Правительство Узбекистана собирается открыть свои представительства, помимо Тулы, в Самаре, Астрахани, Калининграде и Нижнем Новгороде. Также будет увеличен штат действующих консульств в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге.
Меры связаны с расширением числа услуг, оказываемых представительствами, и совершенствованием системы обслуживания
Новое диппредставительство в Тульской области откроют до 2026 года.