В Туле откроется генконсульство республики Узбекистан Фото: Алексей ФОКИН

Правительство Узбекистана собирается открыть свои представительства, помимо Тулы, в Самаре, Астрахани, Калининграде и Нижнем Новгороде. Также будет увеличен штат действующих консульств в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге.

Меры связаны с расширением числа услуг, оказываемых представительствами, и совершенствованием системы обслуживания

Новое диппредставительство в Тульской области откроют до 2026 года.