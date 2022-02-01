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Политика1 февраля 2022 7:35

В Туле откроется генконсульство республики Узбекистан

Произойдет это в ближайшие три года
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле откроется генконсульство республики Узбекистан

В Туле откроется генконсульство республики Узбекистан

Фото: Алексей ФОКИН

Правительство Узбекистана собирается открыть свои представительства, помимо Тулы, в Самаре, Астрахани, Калининграде и Нижнем Новгороде. Также будет увеличен штат действующих консульств в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Ростове-на-Дону, Новосибирске и Екатеринбурге.

Меры связаны с расширением числа услуг, оказываемых представительствами, и совершенствованием системы обслуживания

Новое диппредставительство в Тульской области откроют до 2026 года.

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