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Звезды1 февраля 2022 7:04

В Тульских школах организуют киноуроки для подростков

В городе презентовали образовательный проект «Киноуроки в школах России»
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульских школах организуют киноуроки для подростков

В Тульских школах организуют киноуроки для подростков

Фото: Алексей ФОКИН

В рамках проекта созданы 36 короткометражных детских фильмов – киноуроков, дополнительно будет снято еще 63 картины. Каждый фильм направлен на формирование у детей чувства дружбы, уважения к старшему поколению, мужества, чести, патриотизма и других нравственных ценностей.

В реализацию проекта уже включились 28 регионов страны. Тула выбрана пилотным муниципальным образованием. Планируется, что фильмы будут демонстрировать учащимся десяти центров образования раз в месяц.

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