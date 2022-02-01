В Тульских школах организуют киноуроки для подростков Фото: Алексей ФОКИН

В рамках проекта созданы 36 короткометражных детских фильмов – киноуроков, дополнительно будет снято еще 63 картины. Каждый фильм направлен на формирование у детей чувства дружбы, уважения к старшему поколению, мужества, чести, патриотизма и других нравственных ценностей.

В реализацию проекта уже включились 28 регионов страны. Тула выбрана пилотным муниципальным образованием. Планируется, что фильмы будут демонстрировать учащимся десяти центров образования раз в месяц.