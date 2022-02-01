40 тысяч рублей штрафа за котлован на своем участке заплатит предприниматель в Тульской области Фото: Игорь КОПЫТОВ

Ведомством обнаружен незаконный котлован. В ходе проверки выяснилось, что естественный рельеф земельных участков был нарушен. На площади 865 квадратных метров была найдена выемка грунта глубиной шесть метров, по краю которой на поверхности почвы разместили снятый плодородный слой, который был вперемешку с суглинком в навалах. Высота составила до трех метров.

Впрочем, и остальной участок носил вид заброшенного - заросли сорняков, кустарников, есть закочкаренность. Россельхознадзор не нашел следов механической обработки почвы, сенокошения и выпаса скота.

Собственник участка площадью 31,99 га был оштрафован на 40 тысяч рублей по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. Кроме того, он обязан устранить все нарушения.