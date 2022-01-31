Тула
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
-14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 января 2022 14:10

В Туле безработный из Кимовска присвоил чужое портмоне, оставленное в магазине

Сотрудники полиции областной столицы установили подозреваемого в краже
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Туле безработный из Кимовска присвоил чужое портмоне, оставленное в магазине

В Туле безработный из Кимовска присвоил чужое портмоне, оставленное в магазине

Фото: Алексей ФОКИН

В дежурную часть с заявлением обратился 41-летний местный житель. По его словам у него пропало портмоне с документами и 12 тысячами рублями. Скорее всего, он забыл его в торговом зале гипермаркета на улице А. Шипунова в микрорайоне Левобережном.

В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался нигде не работающий 28-летний житель Кимовского района. Мужчина был задержан и признался в содеянном.

0