В Туле безработный из Кимовска присвоил чужое портмоне, оставленное в магазине Фото: Алексей ФОКИН

В дежурную часть с заявлением обратился 41-летний местный житель. По его словам у него пропало портмоне с документами и 12 тысячами рублями. Скорее всего, он забыл его в торговом зале гипермаркета на улице А. Шипунова в микрорайоне Левобережном.

В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался нигде не работающий 28-летний житель Кимовского района. Мужчина был задержан и признался в содеянном.