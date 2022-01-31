Девять лет колонии и миллион рублей компенсации: тульский суд вынес приговор косогорскому убийце Фото: Алексей ФОКИН

Вечером 02 августа 2021 года 20-летний житель Каменск-Шахтинского Ростовской области, приехавший на заработки в Тулу, будучи в нетрезвом виде на остановке общественного транспорта «Дом культуры» в поселке Косая гора, нанес прохожему несколько ударов в шею и голову. 42-летний потерпевший упал, ударился головой об асфальт и от полученных повреждений скончался на месте.

Суд по ч. 4 ст. 111 УК РФ приговорил «гостя с юга» к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также взыскал в пользу супруги погибшего моральный вред в размере 1 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.