Во вторник, 1 февраля, в Туле без электричества останутся десятки домов
Фото: Алексей ФОКИН
Отключения ждут следующие адреса:
с 09:00 до 16:00 - ул. П. Коммуны 36-62, 29-61; ул. Грибоедова 31-62; ул. Бабарыкина 1-15, 2-12; ул. Писемского 14; ул. Красина 55; ул. Н-Неман 2-19; Мясново: ул. Кабакова 56-74, 53-а, 59, 63; ул. Полюсная 9-19, 26-32, 4-а, 4, 6; 9-й пр-зд 6-40, 37-53, 12-а, 22-а, 36-а, 38-а; ул. Воздухофлотская 48-54; 11-й пр-зд 13-а,17-а, 28, 30-а, 32-а,12-а, 10-39; 12-й пр-зд 9, 11, 11-а, 12, 13,14-а, 22; 10-й пр-зд 21, 22; ул. Металлургов 2-а; ул. Доватора 12, 14; ул. Кутузова 154, 156, 158;
с 09:00 до 17:00 - ул. Н. Островского 25-37.