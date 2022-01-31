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Происшествия31 января 2022 11:55

В Тульской области пойманы «металлисты», похитившие почти полтонны лома

Полицейские в Кимовске установили подозреваемых в краже металла из подвала
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области пойманы «металлисты», похитившие почти полтонны лома

В Тульской области пойманы «металлисты», похитившие почти полтонны лома

Фото: Алексей ФОКИН

В дежурную часть полиции Кимовска поступило заявление о краже из подвального помещения многоквартирного дома, расположенного по улице Павлова. Добычей злоумышленников стали 400 килограммов черного и 9 килограммов цветного металла.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейским удалось установить похитителей - ими оказались нигде не работающие и ранее судимые местные жители 41 и 36 лет. Они уже признались в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.

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