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Общество31 января 2022 11:29

Прокуратура Тульской области обнаружила сайты, на которых предлагались липовые медицинские справки

По требованию надзорного органа они заблокированы
Игорь КОПЫТОВ
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Прокуратура Тульской области обнаружила сайты, на которых предлагались липовые медицинские справки

Прокуратура Тульской области обнаружила сайты, на которых предлагались липовые медицинские справки

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Прокуратура города Новомосковска Тульской области в ходе мониторинга сети Интернет выявила два сайта, на которых размещалась информация о продаже медицинских справок для получения водительских удостоверений без прохождения соответствующей медицинской комиссии.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с заявлениями о признании данных, размещенных на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд удовлетворил требования - в настоящее время доступ к ним заблокирован.

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