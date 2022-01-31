Прокуратура Тульской области обнаружила сайты, на которых предлагались липовые медицинские справки Фото: Игорь КОПЫТОВ

Прокуратура города Новомосковска Тульской области в ходе мониторинга сети Интернет выявила два сайта, на которых размещалась информация о продаже медицинских справок для получения водительских удостоверений без прохождения соответствующей медицинской комиссии.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с заявлениями о признании данных, размещенных на указанных сайтах, запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Суд удовлетворил требования - в настоящее время доступ к ним заблокирован.