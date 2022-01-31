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Происшествия31 января 2022 11:07

В Тульской области осудят жителя Краснодарского края за сопротивление полиции

Узловский межрайонный прокурор Тульской области утвердил обвинительное заключение
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области осудят жителя Краснодарского края за сопротивление полиции

В Тульской области осудят жителя Краснодарского края за сопротивление полиции

Фото: Алексей ФОКИН

5 ноября 2021 днем 35-летний жителю Краснодарского края, находящемуся в гостинице «Хавэйл» на территории Узловского района в нетрезвом виде, вызвали наряд полиции. Однако проследовать вместе с правоохранителями для рассмотрения административного дела, мужчина умышленно нанес поочередно обоим сотрудникам полиции по удару ногой в солнечное спелетение и бедро.

Теперь он обвиняется в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ - применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Уголовное дело направлено в Узловский городской суд.

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