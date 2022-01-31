Личные подсобные хозяйства Тульской области снижают поголовье скота Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Тульской области фиксируется снижение поголовья скота в личных подсобных хозяйствах. По данным Туластата на 1 января 2022 года, поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах населения за год снизилось до 92,9%, свиней — до 81,2%, овец и коз — до 88,1%.

Вместе с тем, за счет крупных сельскохозяйственных производителей в целом в регионе положительная динамика — за 2021 год прирост КРС в хозяйствах всех категорий составил 3,9%.