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Общество31 января 2022 10:43

Личные подсобные хозяйства Тульской области снижают поголовье скота

Данные приводит Туластат
Игорь КОПЫТОВ
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Личные подсобные хозяйства Тульской области снижают поголовье скота

Личные подсобные хозяйства Тульской области снижают поголовье скота

Фото: Игорь КОПЫТОВ

В Тульской области фиксируется снижение поголовья скота в личных подсобных хозяйствах. По данным Туластата на 1 января 2022 года, поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах населения за год снизилось до 92,9%, свиней — до 81,2%, овец и коз — до 88,1%.

Вместе с тем, за счет крупных сельскохозяйственных производителей в целом в регионе положительная динамика — за 2021 год прирост КРС в хозяйствах всех категорий составил 3,9%.

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