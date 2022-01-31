В Тульской области магазин спорттоваров оштрафовали на 20 тысяч рублей за обман покупателя Фото: Алексей ФОКИН

Управление Роспотребнадзора по Тульской области установило, что ООО «Спортмастер» нарушало права потребителей. На кассе в этом спортивном магазине покупателю назвали за товар иную стоимость, чем значилось на ценнике товара. Это прямое противоречие закону, поэтому магазину был назначен штраф - 20 тысяч рублей.

Руководство магазина обжаловало постановление, но арбитражный суд Тульской области оставил его без изменения, согласившись со справедливостью доводов Роспотребнадзора.

В настоящее время постановление не вступило в законную силу.