В Тульской области за неделю поймано 14 водителей, севших за руль без прав Фото: Алексей ФОКИН

Так, за минувшую неделю пресечено 11261 нарушение Правил дорожного движения, большинство из которых - 7484 - пресечены с помощью комплексов автоматической фотовидеофиксации. 71 водитель не соблюдал требования к перевозке детей, 77 — не предоставили преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения. 14 водителей были без прав, 30 — управляли авто в нетрезвом виде, а еще 28 — при задержании отказались от прохождении медицинского освидетельствования.

176 транспортных средств перемещено на специализированную стоянку.

Кроме того, 220 пешеходов привлечены к административной ответственности по ст. 12.29 КоАП РФ.