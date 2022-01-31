В Туле стартовала профилактическая операция «Пешеход» Фото: Алексей ФОКИН

По 9 февраля в оружейной столице проходит профилактическая операция, целью которой является сокращение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов.

Инспекторы ГИБДД в очередной раз просят участников движения быть внимательными при переходе проезжей части, не отвлекаться на телефонные разговоры и обозначать себя на дороге световозвращающими элементами в сумерках.

Водителей, в свою очередь, призывают заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами и проявлять особую осторожность в местах вероятного появления детей, а также уступать дорогу пешеходам.