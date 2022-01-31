На неадекватного водителя в Новомосковске Тульской области составили протокол Фото: соцсети

30 января в Новомосковске на улице Трудовой проезд, недалеко от торгового центра «Добрыня» произошло ДТП. Серьезно пострадал автомобиль «Ауди», за рулем которого находился 28-летний водитель. Очевидцы предположили, что мужчина был под воздействием наркотических веществ. На видео с места аварии, выложенном в соцсетях, он был раздет по пояс, бессвязно говорил и угрожал людям.

В его отношение составили протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ - невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Максимальный штраф за данное нарушение - 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средствами до двух лет.