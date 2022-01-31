ЗРПК «Панцирь» - а точнее санки в виде комплекса — победили на фестивале «Сани-day» Фото: материалы пресс-служб

В конкурсе наряженных санок могли поучаствовать все желающие. Для этого жителям города было необходимо украсить любой зимний детский транспорт и придумать для него название. Победителями же «Сани-day» стала семья Никитиных — команда под названием «Снежный щит». Они изготовили сани в виде арктического варианта зенитно-ракетного комплекса «Панцирь».

Для семьи Никитиных это не первая победа — за время проведения конкурса с 2017 года они уже дважды получали первый приз.