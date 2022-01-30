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Общество30 января 2022 11:00

Трамвайную остановку на ул. Воздухофлотской в Туле сломали пьяные подростки

Появилась новая версия пятничного инцидента
Игорь КОПЫТОВ
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Трамвайную остановку на ул. Воздухофлотской в Туле сломали пьяные подростки

Трамвайную остановку на ул. Воздухофлотской в Туле сломали пьяные подростки

Фото: соцсети

Накануне сообщалось, что в Мясного рухнула остановка общественного транспорта. Тогда предполагалось, что причиной было большое количество снега, скопившегося на ее крыше. Однако позднее в Сети появилась информация, что трамвайную остановку на улице Воздухофлотской сломали пьяные подростки. Хулиганов заметили местные жители.

Остатки конструкции уже демонтированы. 31 января будут проведены работы по установке нового павильона

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