Трамвайную остановку на ул. Воздухофлотской в Туле сломали пьяные подростки Фото: соцсети

Накануне сообщалось, что в Мясного рухнула остановка общественного транспорта. Тогда предполагалось, что причиной было большое количество снега, скопившегося на ее крыше. Однако позднее в Сети появилась информация, что трамвайную остановку на улице Воздухофлотской сломали пьяные подростки. Хулиганов заметили местные жители.

Остатки конструкции уже демонтированы. 31 января будут проведены работы по установке нового павильона