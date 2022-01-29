Гендиректора тульской стройкомпании оправдали по делу о гибели каменщика Фото: Алексей ФОКИН

Рабочий погиб, сорвавшись с высоты на стройке на ул. Макаренко в Туле, и скончался от полученных травм на месте происшествия.

Директору ООО «Атлант» инкриминировали то, что он допустил к работе потерпевшего, не имеющего соответствующей квалификации и не прошедшего подготовку и аттестацию по промышленной безопасности, а также проверку на знание производственной инструкции стропальщика. Однако в ходе рассмотрения дела в Привокзальном районном суде города Тулы доказательств вины подсудимого сторона обвинения не представила.

В результате мужчина был признан невиновным и оправдан в связи с отсутствием в состава преступления.