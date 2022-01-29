Апелляционный суд в Туле отклонил иски шести антипрививочников из «Щегловского вала» Фото: Алексей ФОКИН

Апелляционная инстанция Тульского областного суда оставила решения Пролетарского районного суда по шести делам отказавшихся от вакцинации сотрудников «Щегловского вала» без изменения, а апелляционные жалобы 8 работников — без удовлетворения.

Напомним, что в июне 2021 года часть коллектива предприятия отказалась исполнить требование главного санитарного врача региона, и была временно отстранена от работы. 18 человек подали иски против предприятия. В сентябре Пролетарский районный суд отказал истцам. 12 из них решили обжаловать его в суде вышестоящей инстанции.

В настоящее время в апелляционной инстанции на рассмотрении находятся еще 4 дела по апелляционным жалобам.