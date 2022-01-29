Сразу две аварии ознаменовали начало уик-энда в Туле: на Октябрьской и Менделеевской Фото: соцсети

Так, вечером 28 января на ул. Октябрьская рядом с гипермаркетом «Зельгрос» столкнулись легковой автомобиль BMW и микроавтобус Peugeot. В ДТП никто из водителей или пассажиров автомобилей не пострадал.

А в центре Тулы легковушка лишилась бампера после столкновения с внедорожником. Авария произошла на пересечении улиц Тургеневской и Менделеевской. В ДТП столкнулись Hyundai Solaris и Mitsubishi Pajero Sport. После удара бампер легковушки остался на тротуаре. По предварительным данным, здесь тоже никто не пострадал.