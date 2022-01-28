Туляков приглашают на «Арт-выходные» Фото: Алексей ФОКИН

В субботу, 29 января, в молодежном центре «Родина» стартует новый ежемесячный проект «Арт-выходные». В полдень пройдет встреча с арт-директором, основателем дизайн-группы Pro-Obraz и школы проектов ARTiKA, участником Недели моды в Москве Леной Карин. В 15.00 Софья Шемякина проведет мастер-класс по росписи на футболках.

В воскресенье, 30 января, в 12.00, начнется интерактивная лекция «Изображение, звук и магия кода» с одним из ведущих специалистов России в области science-art Ольгой Ремневой. В 15.00 - творческий мастер-класс по превращению обычной стеклянной банки в стильный предмет интерьера от Екатерины Недбайло.