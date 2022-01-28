Две брошенные матерью юные тулячки воссоединились с родным отцом Фото: Алексей ФОКИН

Две несовершеннолетние девочки, оставленные матерью в семье родственников, проживающих в Ленинском районе Тулы, обратились к уполномоченному по правам ребенка. Выяснилось, что женщина на протяжении многих лет полностью устранилась от выполнения своих обязанностей вела асоциальный образ жизни. Опеку над детьми предлагала оформить бабушка, но ситуация оказалась осложнена тем, что биологический отец сестер не был вписан матерью в их свидетельства о рождении. Более того, там оказались фиктивно вписаны сторонние мужчины, являющиеся жителями ближнего зарубежья — таким образом нерадивая мать решила подзаработать.

Родного отца девочек все же нашли. Старшей из сестер оформили паспорт с правильным указанием обоих родителей, младшей — делают свидетельство о рождении.

Был также решен вопрос о праве сестер жить и воспитываться в семье их настоящего отца. Тот оказался не против такого расклада.