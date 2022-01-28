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Здоровье28 января 2022 13:51

Туляки устроили ажиотаж в пунктах бесплатного тестирования на коронавирус

Об этом свидетельствуют многочисленные посты в соцсетях
Игорь КОПЫТОВ
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Туляки устроили ажиотаж в пунктах бесплатного тестирования на коронавирус

Туляки устроили ажиотаж в пунктах бесплатного тестирования на коронавирус

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Люди выстроились в очереди на бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус практически во всех имеющихся в оружейной столице пунктах. При этом, судя по фото, размещенным в Сети, на обследование готовы как молодежь, так и люди весьма преклонного возраста.

Пройти обследование можно в «Гостином дворе», в ГКЗ, на Московском вокзале. По выходным мобильные пункты дежурят у ТЦ «Макси» и гипермаркета «Глобус».

По последним данным, за первые дни обследоваться успели 2320 жителей региона. 89 тестов показали положительный результат.

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