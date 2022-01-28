От «Града» до «Торнадо». В Туле почтили память конструктора-оружейника Геннадия Денежкина Фото: материалы пресс-служб

На Аллее Славы знаменитых оружейников Тулы состоялась церемония возложения цветов к бюсту советского и российского ученого, конструктора в области проектирования реактивных систем залпового огня.

В мероприятии приняли участие его сын Владимир Денежкин, а также сотрудники и ветераны НПО «СПЛАВ» им. А.Н. Ганичева».

От имени Алексея Дюмина к собравшимся обратился его первый заместитель Вячеслав Федорищев.

«При участии Геннадия Денежкина создавалась знаменитая система «Град», ставшая основой для разработки целого направления реактивных систем залпового огня. Геннадий Алексеевич внес огромный вклад в развитие тульского ОПК, в укрепление обороноспособности нашей страны. Важно, что сегодня его дело продолжают ученики. Мы навсегда сохраним светлую память о нем», - сказал Вячеслав Федорищев.

С речью к собравшимся обратился генеральный директор НПО «СПЛАВ». Александр Смирнов отметил, что Геннадий Денежкин всегда вносил предложения, опережающие научную мысль своего времени. Постоянно работал над совершенствованием различных типов РСЗО и их боевого оснащения. Денежкин – автор большого количества научных трудов, на которые опираются в своей работе современные конструкторы. В память о талантливом конструкторе в 2018 году СПЛАВ учредил персональную стипендию имени Г.А. Денежкина в размере 5 тысяч рублей студентам кафедры «Ракетное вооружение» Тульского государственного университета. В этом году ее удостоены 6 человек.

Участники почтили память Геннадия Денежкина и возложили цветы к его бюсту.

Геннадий Денежкин стоял у истоков создания реактивных систем залпового огня. Под руководством другого знаменитого оружейника – Александра Ганичева – работал над системой «Град». С его участием был разработан оригинальный складывающийся стабилизатор снаряда. Еще одним новшеством стало использование трубчатых направляющих. Это позволило значительно увеличить количество снарядов, размещаемых на боевой машине. За эту работу Геннадий Алексеевич удостоен звания лауреата Ленинской премии.

Вся последующая конструкторская и организаторская деятельность Геннадия Денежкина была связана с развитием технологии артиллерийских гильз и разработкой РСЗО. Он работал над такими реактивными системами как «Град-1», «Прима», «Ураган».

В 1987 году под руководством Геннадия Алексеевича создана РСЗО «Смерч» - первая в мире дальнобойная реактивная система залпового. Для нее был разработан реактивный снаряд с системой коррекции, что позволило улучшить точность и кучность стрельбы более чем в 2 раза по сравнению с неуправляемыми реактивными снарядами. За эту работу Геннадий Денежкин удостоился звания Героя Социалистического Труда.

В последующие годы Геннадий Алексеевич возглавил работу по совершенствованию реактивных систем залпового огня. В результате были созданы современные автоматизированные РСЗО нового поколения: «Ураган-1М», «Торнадо-Г» и «Торнадо-С».

Геннадий Денежкин – автор более 350 научных трудов и изобретений. Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, Государственной премии Российской Федерации, академик РАРАН, доктор технических наук, Заслуженный конструктор Российской Федерации, Почетный гражданин города-героя Тулы и Тульской области. За большой вклад в укрепление обороноспособности страны Геннадий Денежкин награжден двумя орденами Ленина, орденами «За заслуги перед Отечеством» II и III степени, медалями. Ушел из жизни Геннадий Алексеевич 13 февраля 2016 года.