«Тулагорводоканал» с 31 января будет обслуживать клиентов исключительно в онлайн-режиме Фото: Алексей ФОКИН

Центр обслуживания клиентов, расположенный на Демидовской плотине, 8 приостанвливает с 31января 2022 г. очное обслуживание абонентов. Одновременно «Тулагорводоканал» активизирует взаимодействие посредством телефонной связи и иных доступных электронных сервисов.

Теперь туляки могут получить консультацию по начислениям за холодное водоснабжение и водоотведение, оплате услуг, передать показания приборов учета холодной воды и получить иную необходимую информацию в колл-центре по многоканальному телефону 25-49-47 с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:00.

Личный кабинет на сайте работает круглосуточно. Здесь также в онлайн-режиме можно произвести оплату потребленных услуг и передать показания приборов учета холодной воды.

Также передать показания ИПУ холодной воды можно в режиме автоответчика по телефону 79-35-41 либо отправить СМС на номер +7 903 6595717.