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Общество28 января 2022 12:30

При пожаре в Новомосковске Тульской области пострадал хозяин квартиры

Для ликвидации последствий происшествия привлекалось 9 человек и 3 единицы техники
Игорь КОПЫТОВ
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При пожаре в Новомосковске Тульской области пострадал хозяин квартиры

При пожаре в Новомосковске Тульской области пострадал хозяин квартиры

Фото: материалы пресс-служб

Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. Рудничная в Новомосковске на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило 28 января 2022 года в 11:19.

Открытое горение было ликвидировано за 17 минут. Звеном газодымозащитной службы по лестничному маршу с применением спасательного устройства спасен один человек.

В результате происшествия выгорела кухня, квартира закоптилась по всей площади.

Имеется пострадавший, отравившийся угарным газом. Сейчас он госпитализирован в районную больницу.

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