В Тульской области ревнивец убил сожительницу черенком от лопаты Фото: материалы пресс-служб

4 декабря, находясь в одном из частных домов деревни Соловьевка Чернского района, обвиняемый выпил, а потом вступил в конфликт на почве ревности со своей сожительницей. В результате он нанес своей 47-летней возлюбленной множество ударов по голове черенком от лопаты. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Теперь 43-летний мужчина обвиняется в преступлении по ч.1 ст.105 УК РФ.

Уголовное дело направлено в суд.