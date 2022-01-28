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Происшествия28 января 2022 10:17

В Тульской области ревнивец убил сожительницу черенком от лопаты

Инцидент произошел в Чернском районе
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области ревнивец убил сожительницу черенком от лопаты

В Тульской области ревнивец убил сожительницу черенком от лопаты

Фото: материалы пресс-служб

4 декабря, находясь в одном из частных домов деревни Соловьевка Чернского района, обвиняемый выпил, а потом вступил в конфликт на почве ревности со своей сожительницей. В результате он нанес своей 47-летней возлюбленной множество ударов по голове черенком от лопаты. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Теперь 43-летний мужчина обвиняется в преступлении по ч.1 ст.105 УК РФ.

Уголовное дело направлено в суд.

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