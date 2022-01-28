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Общество28 января 2022 9:45

В Туле осудят водителя, сбившего человека на улице Максима Горького

Его личность вычислили сотрудники ГИБДД по ролику в Сети
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле осудят водителя, сбившего человека на улице Максима Горького

В Туле осудят водителя, сбившего человека на улице Максима Горького

Фото: соцсети

27 января водитель специально сбил пешехода на улице Максима Горького — это неопровержимо демонстрирует видеоролиук, появившийся в соцсетях. Сотрудниками Госавтоинспекции уже установлена его личность.

По информации УМВД по Тульской области, в отношении 64-летнего мужчины составлен протокол по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся, при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния). Ему грозит лишение права управления транспортными средствами на срок до 1,5 лет либо до 15 суток ареста.

Решение о конкретном виде наказании будет принимать суд.

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