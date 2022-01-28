Обучающий программа-интенсив «Азбука интернет-торговли. Создание интернет-магазина с нуля. IShopStart»

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Мероприятия интенсива запланированы на следующие даты:

- 11 февраля 2022г. - очная встреча с участниками,

- 14, 16, 18, 21, 23 февраля 2022г. - в формате онлайн,

- 25 февраля 2022г. - очная встреча с участниками.

За время прохождения интенсива Вы узнаете, как создать собственный интернет-магазин, научитесь продвигать магазин в интернет-среде и осуществлять успешные продажи через него.

Содержание программы:

• основы интернет-торговли;

• домены и хостинг;

• алгоритм выбора ниши;

• поиск поставщиков;

• структура сайта;

• юридические аспекты;

• платформы для создания интернет-магазина;

• рекламная стратегия;

• финансовое планирование;

• меры государственной поддержки.

Преподаватели:

• Илья Тимошин, эксперт по интернет-торговле, президент Союза деловых людей;

• Сергей Самсоненко, ведущий специалист по онлайн-торговле компании InSales;

• Людмила Харитонова, более 10 лет является управляющим партнером Юридической Компании «Зарцын и партнеры», сопровождает инновационные и цифровые проекты в том числе работала с компаниями Индрайвер, БестДоктор, Teachbase, введущая авторских семинаров для Фонда развития Интернет-инициатив (ФРИИ), Бизнес-инкубатора Высшей школы экономики (ВШЭ), проекта «Бизнес-Класс», Global Venture Alliance (GVA), #tceh и др.

Участие бесплатное.

Торопитесь! Количество мест ограничено!

После окончания программы участники получат документ, подтверждающий прохождение образовательной программы.

Почему это бесплатно? Мероприятие проводится Центром «Мой бизнес» Тульской области рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и образовательного проекта Тульской области «Мастерская бизнеса».