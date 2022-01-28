87 млн рублей выделено на строительство нового моста через Упу в Туле Фото: материалы пресс-служб

В 2022 году на реализацию инфраструктурных проектов в регионе предусмотрено 1,3 миллиарда рублей. Основная часть средств уйдет на ОЭЗ «Узловая», обеспечение площадок новых жилых микрорайонов в областной столице.

86,7 млн. рублей направят на реализацию инфраструктурного проекта «Строительство автодорожного мостового перехода через реку Упу, в том числе проектно-изыскательские работы. Мост будет четырехполосным с тротуарами для пешеходов. Его протяженность составит 740 метров. Само строительство будет финансироваться по целевой программе из федерального бюджета.